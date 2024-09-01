Масштабный пожар в Тверской области РФ: дроны атаковали ГРЭС 1.09.2024, 8:17

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Электростанцию атаковали около пяти-шести БПЛА.

В ночь на воскресенье, 1 сентября, беспилотники атаковали Конаковскую ГРЭС в Тверской области. На месте удара вспыхнул масштабный пожар.

Как пишет российский Telegram-канал «Осторожно, новости», атака на ГРЭС началась около 03:30 по местному времени.

По словам местных жителей, в целом электростанцию атаковали около пяти-шести БПЛА.

Как сообщает российский Telegram-канал Baza, территория вокруг Конаковской ГРЭС оцеплена. Дороги перекрыты сотрудниками полиции.

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