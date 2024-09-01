Новый рекорд войны в Украине
- Александр Коваленко
- 1.09.2024, 8:42
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Россияне готовились к августу заранее.
В августе установлен будет абсолютный рекорд за весь период полномасштабного вторжения в Украину по налетам дронов-камикадзе Shahed-136.
Более 700.
Вечер, когда будут осуществляться пуски, окончательно расставить точки над "i’ в вопросах количества. Но хочу сразу же обратиться к многочисленным любителям дешевого хайпа и его потребителям – это не означает, что у России появилась возможность производить Shahed-136 именно в таком количестве каждый месяц.
РОВ готовились к августу заранее, и об этом предупреждали. Они накапливали как ракетный потенциал, так и дронов-камикадзе, чтобы на 24 августа и после устроить террор украинцам. А потому, если услышите очередную паническую чушь про то, что Россия может производить 1 000 или 100500 Shahed-136 в месяц – делайте сразу выводы об умственных способностях данных спикеров и их целях распространением этой информации.
Накануне подведения окончательных итогов по рекордному месяцу налетов дронов-камикадзе хочу обратить внимание и на очень высокий показатель сбития – на данный момент это 95%. Рекордный показатель налетов и рекордный показатель противодействия.
Александр Коваленко, Telegram