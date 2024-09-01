закрыть
1 сентября 2024, воскресенье, 9:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новый рекорд войны в Украине

  • Александр Коваленко
  • 1.09.2024, 8:42
  • 3,642
Новый рекорд войны в Украине

Россияне готовились к августу заранее.

В августе установлен будет абсолютный рекорд за весь период полномасштабного вторжения в Украину по налетам дронов-камикадзе Shahed-136.

Более 700.

Вечер, когда будут осуществляться пуски, окончательно расставить точки над "i’ в вопросах количества. Но хочу сразу же обратиться к многочисленным любителям дешевого хайпа и его потребителям – это не означает, что у России появилась возможность производить Shahed-136 именно в таком количестве каждый месяц.

РОВ готовились к августу заранее, и об этом предупреждали. Они накапливали как ракетный потенциал, так и дронов-камикадзе, чтобы на 24 августа и после устроить террор украинцам. А потому, если услышите очередную паническую чушь про то, что Россия может производить 1 000 или 100500 Shahed-136 в месяц – делайте сразу выводы об умственных способностях данных спикеров и их целях распространением этой информации.

Накануне подведения окончательных итогов по рекордному месяцу налетов дронов-камикадзе хочу обратить внимание и на очень высокий показатель сбития – на данный момент это 95%. Рекордный показатель налетов и рекордный показатель противодействия.

Александр Коваленко, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин