закрыть
1 сентября 2024, воскресенье, 9:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусских пенсионеров ждут большие перемены

  • 1.09.2024, 8:46
  • 2,936
Белорусских пенсионеров ждут большие перемены

Главные новшества.

Белорусов в ближайшие месяцы ожидают пенсионные изменения. Некоторые — с начала 2025 года. «Зеркало» рассказывает о самых важных.

Новшество с октября

С 1 октября этого года также расширят список тех, кто должен вносить обязательные страховые взносы в ФСЗН. Их введут для ремесленников, владельцев агроусадеб, а также самозанятых.

Как уточняли ранее в Минтруда, эти белорусы будут вносить взносы в ФСЗН по такой же схеме, как и индивидуальные предприниматели:

уплата взносов — по 1 марта следующего года,

взносы надо делать только за месяцы, в которых человек работает.

Размер взносов — 29% от самостоятельно установленного дохода, но не ниже, чем от минимальной зарплаты. Напомним, минималка сейчас составляет 626 рублей. То есть ежемесячный взнос будет 181,54 рубля в месяц. За год — 2 178,48 рубля.

Изменение по досрочным выплатам

В Белоруси с 31 августа расширили список причин, по которым люди могут досрочно получить через почту свои пенсии.

Как поясняют в Минтруда, власти внести изменения в порядок выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат через объекты почтовой связи.

«Дополнен перечень случаев для досрочного получения в пределах выплатного периода (проще говоря, за один месяц. — Прим. ред.) пенсии в объекте почтовой связи, — отмечают в Минтруда. — Теперь кроме временного выезда получателя за пределы Белоруси, нахождения на лечении в организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, смерти члена семьи, чрезвычайной ситуации к таким случаям отнесены нахождение в санаторно-курортной организации, направление на госпитализацию или обследование».

Пенсии обычно выплачивают через почту с 5-го по 26-е число каждого календарного месяца. Но можно будет обратиться к руководителю почтового отделения, в котором получает эти деньги, и попросить их выдать раньше, чем обычно. Но надо будет подтвердить, что есть уважительная причина, чтобы заранее получить средства.

По-новому будут рассчитывать пенсии

С 2025 года введут изменения по расчету и назначению пенсий. Со следующего года период, за который берут зарплату для расчета этих выплат, повысят на один год — до 31 года непрерывного стажа работы. Об этом сообщают соцслужбы.

Для расчета пенсии сейчас берут зарплату за последние 30 лет работы подряд (или меньше, если проработали меньше этого периода). С 1 января 2025 года этот показатель увеличат на один год — до 31 года.

Изменения по страховому стажу

С 2025 года в Белоруси повысят минимальный страховой стаж. Он необходим для получения трудовой пенсии. В этот стаж входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. Сейчас минимальный страховой стаж составляет 19 лет 6 месяцев. С 1 января 2025 года он вырастет на полгода — до 20 лет, уточняли ранее соцслужбы.

Напомним, в 2013 году этот показатель увеличился с пяти до десяти лет. Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в пенсионную ловушку, они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 209,37 рубля, а с 1 августа ее повысят до 216,5 рубля.

Ранее, с 1 января 2020 года, в страховой стаж начали включать срочную службу в армии. Это новшество на стадии обсуждения не поддерживали в Минтруда и Минфине. При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменений не приняли.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин