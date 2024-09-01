Белорусских пенсионеров ждут большие перемены 1.09.2024, 8:46

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Главные новшества.

Белорусов в ближайшие месяцы ожидают пенсионные изменения. Некоторые — с начала 2025 года. «Зеркало» рассказывает о самых важных.

Новшество с октября

С 1 октября этого года также расширят список тех, кто должен вносить обязательные страховые взносы в ФСЗН. Их введут для ремесленников, владельцев агроусадеб, а также самозанятых.

Как уточняли ранее в Минтруда, эти белорусы будут вносить взносы в ФСЗН по такой же схеме, как и индивидуальные предприниматели:

уплата взносов — по 1 марта следующего года,

взносы надо делать только за месяцы, в которых человек работает.

Размер взносов — 29% от самостоятельно установленного дохода, но не ниже, чем от минимальной зарплаты. Напомним, минималка сейчас составляет 626 рублей. То есть ежемесячный взнос будет 181,54 рубля в месяц. За год — 2 178,48 рубля.

Изменение по досрочным выплатам

В Белоруси с 31 августа расширили список причин, по которым люди могут досрочно получить через почту свои пенсии.

Как поясняют в Минтруда, власти внести изменения в порядок выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат через объекты почтовой связи.

«Дополнен перечень случаев для досрочного получения в пределах выплатного периода (проще говоря, за один месяц. — Прим. ред.) пенсии в объекте почтовой связи, — отмечают в Минтруда. — Теперь кроме временного выезда получателя за пределы Белоруси, нахождения на лечении в организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, смерти члена семьи, чрезвычайной ситуации к таким случаям отнесены нахождение в санаторно-курортной организации, направление на госпитализацию или обследование».

Пенсии обычно выплачивают через почту с 5-го по 26-е число каждого календарного месяца. Но можно будет обратиться к руководителю почтового отделения, в котором получает эти деньги, и попросить их выдать раньше, чем обычно. Но надо будет подтвердить, что есть уважительная причина, чтобы заранее получить средства.

По-новому будут рассчитывать пенсии

С 2025 года введут изменения по расчету и назначению пенсий. Со следующего года период, за который берут зарплату для расчета этих выплат, повысят на один год — до 31 года непрерывного стажа работы. Об этом сообщают соцслужбы.

Для расчета пенсии сейчас берут зарплату за последние 30 лет работы подряд (или меньше, если проработали меньше этого периода). С 1 января 2025 года этот показатель увеличат на один год — до 31 года.

Изменения по страховому стажу

С 2025 года в Белоруси повысят минимальный страховой стаж. Он необходим для получения трудовой пенсии. В этот стаж входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. Сейчас минимальный страховой стаж составляет 19 лет 6 месяцев. С 1 января 2025 года он вырастет на полгода — до 20 лет, уточняли ранее соцслужбы.

Напомним, в 2013 году этот показатель увеличился с пяти до десяти лет. Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в пенсионную ловушку, они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 209,37 рубля, а с 1 августа ее повысят до 216,5 рубля.

Ранее, с 1 января 2020 года, в страховой стаж начали включать срочную службу в армии. Это новшество на стадии обсуждения не поддерживали в Минтруда и Минфине. При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменений не приняли.

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