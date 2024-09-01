Названо условие дебатов, которого добивается Харрис от Трампа 6 1.09.2024, 9:21

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Кандидат от демократов публично обратилась к экс-президенту США.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис призвала ее конкурента-республиканца на американских выборах Дональда Трампа провести дебаты с включенными микрофонами на протяжении всего мероприятия.

«Дональд Трамп уступает своим советникам, которые не позволяют ему вести дебаты с живым микрофоном. Если его собственная команда не доверяет ему, то и американский народ тоже не может», — написала она в соцсети Х.

Харрис призвала Трампа «вести дебаты открыто» — с включенными микрофонами все время.

Ранее издание Politico сообщало, что кураторы Трампа предпочитают отключенный микрофон, потому что не думают, что «их кандидат сможет вести себя как президент в течение 90 минут самостоятельно». Команда вице-президента считает, что Харрис может заставить Трампа потерять самообладание и сказать что-то неполитичное в микрофон.

По данным Reuters на 29 августа, Харрис увеличила отрывот Трампа. Общенациональный рейтинг Харрис в опросе агентства составляет 45%, а Трампа — 41%.

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