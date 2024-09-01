«Лукашенко все меньше понимают даже его сторонники» 6 1.09.2024, 9:30

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Как правитель разваливает белорусскую систему образования.

«Салідарнасць» собрала пять примечательных моментов с выступления правителя на «Республиканском педагогическом совете» на этой неделе. По обещанию Лукашенко создать в следующей пятилетке в Беларуси «образовательный хаб мирового образца, не хуже Гарварда» эксперты уже высказались.

На что еще стоит обратить внимание?

1. Лукашенко попытался пустить пыль в глаза («Да, мы достигли небывалых высот, никто об этом не думал 20 лет назад, что мы можем достичь этих высот», «Снижается число выпускников школ, уезжающих учиться за границу»), но его неправдивые утверждения о состоянии сферы образования были опровергнуты на том же «педсовете» другими заявлениями.

Так, министр образования Андрей Иванец сообщил, что в этом году в вузах Беларуси остались незанятыми 870 мест. Ранее СМИ писали, что за последний год количество студентов в вузах снизилось на 60 тысяч человек (минимальное количество за все годы независимости Беларуси).

Дело не только в демографической яме, но и в бегстве выпускников из страны: этим летом вновь стояли массовые очереди на получения апостиля.

2. Лукашенко мало атмосферы страха в белорусском обществе, репрессий против подростков, взрослых и пожилых, он теперь хочет запугать и детей.

Начал правитель с вопроса: «Помните, я сказал, что школа – это храм, и, переступая порог этого храма, ты должен отдавать себе отчет (прежде всего ученик). Это выполнено поручение? Школьники приходят в школу с трепетом, понимают, куда они пришли?»

Затем в течение педсовета Лукашенко несколько раз развивал свою мысль, после чего не осталось сомнений в его истинном желании – запугать детей и идеологических их обработать.

Приводим несколько цитат.

Архивное фото БЕЛТА, май 2021 года

«Нам надо не просто обратить внимание, нам надо спохватиться и взяться за наших детей, чтобы они в школу приходили, как в храм, чтобы у них дрожь по телу шла, как когда-то после войны было».

«Учитель должен быть больше, чем святым человеком в школе!.. Учитель – это человек президента».

«И очень хорошо, что в последнее время военные и представители органов внутренних дел активно включились в идеологическую, воспитательную работу, помогают нашей школе».

3. На фоне подготовки к президентским выборам Лукашенко также агитировал учителей не бояться становиться членами избирательных комиссий: «Я не могу за вас решить то, что вы должны решить. Поэтому не надо никого бояться».

На педсовете, естественно, никто не осмелился сказать, что участие представителей учреждений образования в процессе фальсификации результатов выборов является одной из причин падения их морального авторитета.

4. Своими высказываниями правитель признал огромные проблемы с практикой принудительного распределения выпускников (а как же «мы достигли небывалых высот»?), но не предложил вариантов их решения.

– Мне поступает информация о недопустимом отношении к выпускникам, которые прибыли к вам по распределению. Зачастую их заставляют выполнять работу, вообще не требующую квалификации. И это я еще мягко выразился, – отметил Лукашенко.

Также, как сообщает пресс-служба правителя, он признал, что условия проживания «только с большой натяжкой можно назвать удовлетворительными». И назвал «абсолютно недопустимым» практику, когда отдельные руководители предприятий каждые два года просят нового специалиста взамен отработавшего по распределению.

5. Из выступления Лукашенко на педсовете напрашивается вывод, что он озабочен лишь тем, как сделать из молодежи лояльных себе граждан, а повышение качества образования в Беларуси его не волнует.

В постиндустриальную эру уже 70-летний правитель продолжает мечтать вернуть в среднюю школу давно изжившие себя практики из прошлого.

– Подумайте, как нам возродить трудовую практику для школьников, – сказал Лукашенко.

Он также недоволен тем, что не у всех школ есть свои приусадебные участки.

Забавным получилось обсуждение вопроса дефицита студентов в сельскохозяйственных вузах. Вместо обозначения проблем с состоянием самой отрасли Лукашенко начал с вопросов, уводящих в сторону:

– А как завтра кормиться будем?.. Чуть не загоняем в вузы... Почему у молодежи нет уважения к сельскохозяйственным вузам? Потому что там грязно и запахи или, может, вузы виноваты, что мы имеем недобор?

А затем Лукашенко сам же показал пример того, что в современной Беларуси работой в сельском хозяйстве можно только пугать.

Правитель обратился к участникам педсовета с предложением, сказанным то ли в шутку, то ли всерьез:

– А, может быть, там каждой школе, начиная с вузов, а, может, с Минобразования – каждому по колхозу?

Пресс-служба правителя написала, что «эту фразу президента зал встретил аплодисментами». На самом деле аплодисменты раздались только через затяжную паузу и были крайне жидкими. Лукашенко все меньше понимают даже его сторонники.

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