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«Барселона» победила «Вальядолид» со счетом 7:0

  • 1.09.2024, 9:45
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«Барселона» победила «Вальядолид» со счетом 7:0

И на семь очков оторвалась от «Реала».

«Барселона» дома разгромила «Вальядолид» в матче 4-го тура испанской Ла Лиги.

Матч завершился со счетом 7:0. Голы забили Рафинья (20-я, 64-я и 72-я минуты), Роберт Левандовски (24-я), Жюль Кунде (45+2), Дани Ольмо (82-я) и Ферран Торрес (85-я).

Благодаря этой победе «Барселона» набрала 12 очков и сохранила лидерство в чемпионате.

«Вальядолид» после четырех сыгранных матчей имеет в активе 4 очка и на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице.

Мадридский «Реал» уже дважды потерял очки, сыграв вничью — сейчас у него 5 очков после трех игр. 

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