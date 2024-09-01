Белорусских школьников с 1 сентября ждут большие изменения 3 1.09.2024, 9:59

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Список новшеств.

C 1 сентября 2024 года в белорусских школах будет много новшеств, которые касаются и организации учебного процесса, и питания в стенах школ, и школьной формы, пишет «Комсомолка».

Все школы Беларуси перейдут на новое питание с 1 сентября 2024

С 1 сентября 2024 все белорусские школы перейдут на новый формат организации питания детей.

Во время минувшего учебного года в белорусских школах проходил пилотный проект по питанию в школах, цель которого - готовить так, чтобы дети ели, а не выбрасывали в отходы завтраки и обеды. В итоге обновили рационы питания и сейчас технологический сборник включает более 300 блюд, для их приготовления закуплено 4,6 тысячи единиц технологического оборудования для пищеблоков, 1100 поваров школ повысили свою квалификацию (здесь подробнее).

Надо сказать, что в 2023-2024 учебном году новая система организации питания была внедрена в 150 минских школах, с 1 сентября 2024 к ним присоединятся еще 83. И это не только новые блюда, которые и полезны и по вкусу детям, но и увеличение вместимости столовых, чтобы не растягивать прием пищи на все перемены.

Что будет со школьной формой в Беларуси

Еще в феврале 2024 года министр образования Беларуси Андрей Иванец заверил, что никаких дополнительных новаций по школьной форме, кроме ранее выработанных подходов, в новом учебном году не будет. А выработанные подходы – это минимум два обязательных элемента школьной формы в каждой школе.

При этом министр заметил, что школы высказывают пожелания унифицировать элементы школьной формы, чтобы облегчить жизнь родителям школьников. Иванец привел в пример столицу, где часть школ унифицировала форму по цветовой гамме, остановившись на синем цвете.

«Капсула включает в себя и бомберы - это преимущественно для ребят начальных классов, и жилеты - это больше для средней школы, и пиджаки - это больше для старшеклассников. Все эти элементы унифицировано могли бы использоваться в школах», - отметил министр, подчеркнув, что это пилотный проект, который, возможно, будет расширен на другие школы (здесь подробнее).

Планируется, что в пилотном проекте поэтапного введения единой школьной формы примут участие более 40 тысяч учеников из 50 школ и гимназий Минска.

В Мингорисполкоме рассказали, как именно родители смогут купить единую школьную форму, которую намереваются ввести по всех школах Минска. Школьникам необходимо будет заполнить бланк заявки, где родители укажут, какие именно модели из представленной капсулы они выбрали и размер ребенка. Предприятия будут отшивать форму по индивидуальным заказам. За каждой школой закрепят магазин, где родители и купят выбранный комплект.

При этом информация, размещенная на сайтах школ, доносит до сведения учащихся и родителей, что в школе неприемлемы сильно укороченные блузки, майки и юбки, футболки с яркой аппликацией, обтягивающие джинсы, домашняя одежда и вечерние наряды. Спортивная одежда и обувь – только для занятий спортом.

Не допускаются пирсинг, тату, яркий макияж и другие виды экзотических украшений и причёсок, парфюмерные и косметические средства с резким ароматом.

С 1 сентября 2024 в белорусских школах будут новые дневники

Дизайн школьных дневников обновляется в Беларуси на 2024 - 2025 учебный год. И это касается как дневников учеников 3-4 классов, так и дневников учеников старшей школы - 5-11-х классов.

Родителям школьников необходимо купить дневники, изданные полиграфическими предприятиями в текущем году и соответствующие типовым формам, утвержденным министерством.

В дизайне школьного дневника осталась прежней лицевая сторона. А изменения претерпела обратная сторона обложки как в белорусскоязычном, так и в русскоязычном вариантах. На ней напечатан текст с контактами службы психологической поддержки Республиканского центра психологической помощи.

Также в новом дизайне на страницах есть графа: «подпись родителей» или «подпiс бацькоў». А в перечне государственных праздников на внутренней стороне обратной стороны обложки дневника на белорусском языке вместо «Дзень беларускай пiсьменнасцi» появилась надпись «Дзень беларускага пiсьменства».

При этом МАРТ сделал важное заявление о продаже школьных дневников в Беларуси.

«Использование в 2024/2025 учебном году дневников учащихся образца 2022 и 2023 годов не предусмотрено», - подчеркнули в ведомстве.

Торговле нельзя продавать школьные дневники образца 2022 и 2023 годов во избежание возврата их покупателями, а надо продавать только дневники, изданные в 2024 году.

Стоимость комплекта школьных учебников в Беларуси в 2024 году немного вырастет

За школьные учебники осенью 2024 года, по сравнению в осенью 2023, родителям предстоит заплатить больше на 1,50 рубля. Все дело в том, плата за пользование школьными учебниками в Беларуси привязана к базовой величине и составляет 50% от нее. То есть, стоимость школьных учебников обойдется в 20 рублей.

Родителям, где в семье трое и больше детей, комплект учебников будет стоить 10 рублей.

Пользоваться бесплатно школьными пособиями могут дети-сироты, учащиеся санаторных школ-интернатов, дети с онкозаболеваниями или туберкулезом, а также дети-инвалиды. Оплатить школьные учебники необходимо до 1 октября и принести квитанцию в школу.

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