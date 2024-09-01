ISW: РФ вывела часть войск с Покровского направления 1 1.09.2024, 9:56

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И отправляет их в Курскую область.

Российские войска перебросили несколько подразделений с Покровского направления в Курскую область, однако это не окажет немедленного влияния на ситуацию на поле боя. Такие выводы сделал американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 31 августа.

«Российское военное командование, возможно, передислоцировало ограниченные подразделения, предназначенные для усиления приоритетной наступательной операции России на Покровском направлении, для защиты от украинского вторжения в Курской области», - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что этот шаг указывает на то, что оперативное давление ВСУ на Курщине влияет на наступательные операции РФ на других направлениях боевых действий.

ISW подчеркивает, что передислоцированные подразделения, вероятно, были резервными силами, которые российское командование планировало использовать для усиления своих позиций на Покровском и Торецком направлениях.

«Передислокация ограниченных элементов 15-й и 1-й мотострелковых бригад не будет иметь немедленного влияния на ситуацию на поле боя на Покровском или Торецком направлениях, поскольку это небольшие силы», - говорится в отчете.

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