В Минске Porsche протаранил такси 1 1.09.2024, 10:28

Таксист не уступил дорогу.

Porsche протаранил автомобиль сервиса "Яндекс.Такси" на столичном проспекте Дзержинского. Об этом сообщает ГАИ Минска.

«По предварительной информации, сегодня около 20:46 43-летний водитель автомобиля BELGEE сервиса «Яндекс.Такси» при развороте … не предоставил преимущество автомобилю Porsche, двигавшемуся во встречном направлении, вследствие чего произошло столкновение», – говорится в сообщении.

Как утверждают правоохранители, от удара машина такси продолжила движение и столкнулась с осветительной мачтой, а затем врезалась в стоящий автомобиль Renault.

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