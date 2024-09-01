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The Times: Путин лошадьми заплатил Ким Чен Ыну за снаряды

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  • 1.09.2024, 10:35
The Times: Путин лошадьми заплатил Ким Чен Ыну за снаряды

24 «орловских рысака» отправились в КНДР.

Путин отправил северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну партию лошадей породы «орловский рысак» — как часть оплаты за артиллерийские боеприпасы для ведения войны против Украины, сообщало издание The Times 31 августа.

Согласно информации ветеринарной службы Приморского края (а данный регион имеет железнодорожное сообщение с Северной Кореей) 31 августа через сухопутную границу РФ и КНДР было перевезено 24 лошади — 19 жеребцов и пять кобыл.

«Ким Чен Ын получил новую партию лошадей из России, что стало новым признаком растущего сближения между северокорейским лидером и Путиным», — считают в Times.

Сообщается, что «орловский рысак» — любимая лошадиная порода Ким Чен Ына. Именно на таких конях он обычно предстает на пропагандистских фото- и видеоматериалах, распространяемых режимом КНДР.

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