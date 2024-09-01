The Times: Путин лошадьми заплатил Ким Чен Ыну за снаряды

The Times: Путин лошадьми заплатил Ким Чен Ыну за снаряды2
- 1.09.2024, 10:35
24 «орловских рысака» отправились в КНДР.
Путин отправил северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну партию лошадей породы «орловский рысак» — как часть оплаты за артиллерийские боеприпасы для ведения войны против Украины, сообщало издание The Times 31 августа.
Согласно информации ветеринарной службы Приморского края (а данный регион имеет железнодорожное сообщение с Северной Кореей) 31 августа через сухопутную границу РФ и КНДР было перевезено 24 лошади — 19 жеребцов и пять кобыл.
«Ким Чен Ын получил новую партию лошадей из России, что стало новым признаком растущего сближения между северокорейским лидером и Путиным», — считают в Times.
Сообщается, что «орловский рысак» — любимая лошадиная порода Ким Чен Ына. Именно на таких конях он обычно предстает на пропагандистских фото- и видеоматериалах, распространяемых режимом КНДР.