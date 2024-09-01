Libération: Дуров отдал французским силовикам телефон и код доступа к нему 14 1.09.2024, 10:57

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И согласился сотрудничать со следствием.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров до задержания в Париже неделю назад поддерживал связь с представителями главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI) и даже встречался с ними в Дубае. Об этом предприниматель заявил на допросе, передает французская газета Libération со ссылкой на источник.

Когда произошла эта встреча, не уточняется. На ней Дуров дал понять, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну». Также бизнесмен рассказал, что «в рамках борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI с горячей линией и специальным адресом электронной почты». Это помогло предотвратить несколько терактов, утверждает он.

Сразу после задержания Дуров согласился сотрудничать и отдал правоохранителям свой телефон и код доступа к нему, продолжает издание.

По данным газеты, после задержания основателя Telegram президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждал ситуацию с главой Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

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