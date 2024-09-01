День рождения в Гааге 6 Леонид Невзлин

1.09.2024, 11:02

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Лукашенко занят выживанием своего режима.

Диктатору Беларуси Лукашенко 30 августа — 70 лет. Из них 30 лет он правит страной, лишив ее независимости, а белорусов – свободы. Все тяжелее груз преступлений, совершенных Лукашенко и его режимом. Но ему мало. Он стал пособником Путина в его грязной войне против Украины.

Тот преподнес подарок ко дню рождения – орден Андрея Первозванного. 70 лет – подходящий возраст, чтобы уйти в отставку, заняться своим здоровьем, дожить с семьей.

Но диктатор давно разменял свое собственное здоровье на кажущуюся вечной власть. И главное, чем он занят – это выживанием своего режима. В таком случае можно только пожелать встретить следующий день рождения в Гааге, вместе со своим дружком из РФ. А народу Беларуси – долгожданной свободы!

Леонид Невзлин, X

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