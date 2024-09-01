Белорусский футболист израильского клуба забил с углового 2 1.09.2024, 11:18

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Видеофакт.

В субботу, 31 августа, в матче второго тура чемпионата Израиля по футбола «Хапоэль» из Хайфы встречался с «Маккаби» из Бней-Рейне.

У хозяев единственным точным выстрелом отметился белорусский форвард Дмитрий Антилевский. Футболист сумел отличиться прямым ударом с углового.

«Хапоэль» с одним очком занимает 10-е место в турнирной таблице.

Хапоэль Хайфа — Маккаби — 1:3 (Антилевский, 9; Джабер, 57, Хадида, 76, Фадида, 95+).

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