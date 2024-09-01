Белорусский футболист израильского клуба забил с углового

Белорусский футболист израильского клуба забил с углового2
- 1.09.2024, 11:18
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Видеофакт.
В субботу, 31 августа, в матче второго тура чемпионата Израиля по футбола «Хапоэль» из Хайфы встречался с «Маккаби» из Бней-Рейне.
У хозяев единственным точным выстрелом отметился белорусский форвард Дмитрий Антилевский. Футболист сумел отличиться прямым ударом с углового.
«Хапоэль» с одним очком занимает 10-е место в турнирной таблице.
Хапоэль Хайфа — Маккаби — 1:3 (Антилевский, 9; Джабер, 57, Хадида, 76, Фадида, 95+).