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Белорусский футболист израильского клуба забил с углового

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  • 1.09.2024, 11:18
  • 2,412
Белорусский футболист израильского клуба забил с углового

Видеофакт.

В субботу, 31 августа, в матче второго тура чемпионата Израиля по футбола «Хапоэль» из Хайфы встречался с «Маккаби» из Бней-Рейне.

У хозяев единственным точным выстрелом отметился белорусский форвард Дмитрий Антилевский. Футболист сумел отличиться прямым ударом с углового.

«Хапоэль» с одним очком занимает 10-е место в турнирной таблице.

Хапоэль Хайфа — Маккаби — 1:3 (Антилевский, 9; Джабер, 57, Хадида, 76, Фадида, 95+).

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