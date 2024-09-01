Литовская таможня предупредила белорусов 1.09.2024, 11:31

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Сегодня на границе будет ремонт.

Существенное замедление работы литовских таможенников возможно сегодня из-за работ по плановому обслуживанию аппаратного и программного обеспечения таможенных информационных систем. Такая информация размещена на сайте таможенной службы Литвы.

Плановые работы начались сегодня в 6:00, а завершатся к 18:00.

В это время документы для таможенного оформления литовская сторона будет принимать только в бумажном виде.

Белорусские таможенники просят перевозчиков и граждан, планирующих пересечение белорусско-литовской границы, иметь это в виду.

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