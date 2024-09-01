Литовская таможня предупредила белорусов
- 1.09.2024, 11:31
- 2,068
Сегодня на границе будет ремонт.
Существенное замедление работы литовских таможенников возможно сегодня из-за работ по плановому обслуживанию аппаратного и программного обеспечения таможенных информационных систем. Такая информация размещена на сайте таможенной службы Литвы.
Плановые работы начались сегодня в 6:00, а завершатся к 18:00.
В это время документы для таможенного оформления литовская сторона будет принимать только в бумажном виде.
Белорусские таможенники просят перевозчиков и граждан, планирующих пересечение белорусско-литовской границы, иметь это в виду.