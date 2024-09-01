Учителей начальных классов отправляют преподавать пятиклассникам
- 1.09.2024, 11:48
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Из-за нехватки кадров.
Как стало известно «Нашей Ниве», по крайней мере в некоторых школах Минска учителей младших классов планируют ставить преподавать у пятиклассников.
«Учителей младших классов планируют ставить преподавать у пятиклассников только по тем предметам, которые есть в младшей школе. Математику, языки и даже историю», — говорит источник, знакомый с ситуацией.
Количество учителей в Беларуси уменьшается, отмечает ThinkTanks. Больше всего уменьшилось количество учителей иностранных языков. За последние пять лет в белорусских школах их стало на 662 человека меньше.
На втором месте по этому показателю находятся учителя музыки и пения. Их стало на 460 человек меньше.
Учителя белорусского языка и литературы — на третьем месте (минус 269 человек).
В то же время количество школьников за последние пять лет увеличилось с 1,031 миллиона учеников в 2019 году до почти 1,090 миллиона в 2023-м.
Тем не менее в течение нескольких лет ситуация изменится, поскольку, вследствие спада рождаемости последних лет, количество воспитанников детских садов снижается. Если в 2019-м было 437 тысяч воспитанников, то в 2023-м — 356 тысяч.