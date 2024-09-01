У берегов Норвегии нашли мертвого российского кита-шпиона 2 1.09.2024, 11:54

4,816

Разведчика звали Хвалдимир.

У берегов Норвегии умер российский кит-шпион Хвалдимир. Его впервые заметили еще в 2019 году, но животное сбежало на волю. Об этом сообщает норвежский вещатель NRK.

Существовало подозрение, что российские спецслужбы тренировали кита для шпионажа, поскольку на животном была закреплена экшн-камера GoPro и логотип петербургской компании.

Что интересно, накануне, как отмечают специалисты, Хвалдимира видели живым. Еще в 12 часов 31 августа спасатель Даг Анфиндсен наблюдал издалека за китом. Хвалдимир чувствовал себя прекрасно, он нырял и выныривал из воды.

Однако уже около 14:30 в порту города Ставангер сообщили, что кит лежит на воде в гавани Рисавика.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com