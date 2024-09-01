закрыть
1 сентября 2024, воскресенье, 12:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У берегов Норвегии нашли мертвого российского кита-шпиона

2
  • 1.09.2024, 11:54
  • 4,816
У берегов Норвегии нашли мертвого российского кита-шпиона

Разведчика звали Хвалдимир.

У берегов Норвегии умер российский кит-шпион Хвалдимир. Его впервые заметили еще в 2019 году, но животное сбежало на волю. Об этом сообщает норвежский вещатель NRK.

Существовало подозрение, что российские спецслужбы тренировали кита для шпионажа, поскольку на животном была закреплена экшн-камера GoPro и логотип петербургской компании.

Что интересно, накануне, как отмечают специалисты, Хвалдимира видели живым. Еще в 12 часов 31 августа спасатель Даг Анфиндсен наблюдал издалека за китом. Хвалдимир чувствовал себя прекрасно, он нырял и выныривал из воды.

Однако уже около 14:30 в порту города Ставангер сообщили, что кит лежит на воде в гавани Рисавика.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин