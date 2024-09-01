У берегов Норвегии нашли мертвого российского кита-шпиона

У берегов Норвегии нашли мертвого российского кита-шпиона2
- 1.09.2024, 11:54
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Разведчика звали Хвалдимир.
У берегов Норвегии умер российский кит-шпион Хвалдимир. Его впервые заметили еще в 2019 году, но животное сбежало на волю. Об этом сообщает норвежский вещатель NRK.
Существовало подозрение, что российские спецслужбы тренировали кита для шпионажа, поскольку на животном была закреплена экшн-камера GoPro и логотип петербургской компании.
Что интересно, накануне, как отмечают специалисты, Хвалдимира видели живым. Еще в 12 часов 31 августа спасатель Даг Анфиндсен наблюдал издалека за китом. Хвалдимир чувствовал себя прекрасно, он нырял и выныривал из воды.
Однако уже около 14:30 в порту города Ставангер сообщили, что кит лежит на воде в гавани Рисавика.