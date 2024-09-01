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На Камчатке нашли обломки исчезнувшего накануне российского вертолета

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  • 1.09.2024, 12:17
  • 1,484
На Камчатке нашли обломки исчезнувшего накануне российского вертолета

Погибли 22 человека.

На Камчатке обнаружили обломки российского вертолета Ми-8Т, который исчез накануне. Все 22 человека, которые находились на борту, погибли.

Об этом сообщает российский ресурс Shot.

Сообщается, что обломки Ми-8Т были обнаружены у горного массива вулкана Вачкажец. По данным ресурса, вертолет, предварительно, задел скалу, после чего рухнул.

Российские журналисты утверждают, что все находившиеся на борту потерпевшего крушение вертолета погибли.

Вертолет Ми-8Т исчез в субботу, 31 августа. На борту находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров.

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