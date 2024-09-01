Z-пропаганда взвыла после масштабного удара дронов ВСУ по РФ 1.09.2024, 12:42

Российские блогеры жалуются на «дырявую» ПВО.

Z-пропагандисты нервно отреагировали на масштабный удар дронов ВСУ по России. 158 дронов атаковали 15 областей России.

Российские блогеры жалуются на «дырявую» ПВО и обвиняют во лжи министерство обороны России, передает «Диалог».

Большой пост по поводу налета опубликовал известный российский Z-военкор Илья Туманов (Fighterbomber), который связан с ВКС РФ.

Он высказал недовольство тем, что Минобороны РФ бодро рапортует о якобы перехвате 158 БПЛА, когда весь мир наблюдает кадры горящих ГРЭС и НПЗ в России.

«Фактом является только один параметр - объект поражен или нет… Если он горит, то, соответственно, поражен. И уже без разницы, разбили его стотыщеймиллионов дронов или одним. Дрон это был, или своя зенитная ракета, или вообще бабка со спичками его спалила… Поэтому 1 дрон или ракета, но попавшая в цель, намного страшнее 1000 дронов и ракет, которые никуда не попали. Считать надо этот один», — написал он.

Более резко высказался Z-военкор Alex Parker Returns, который скрывается в Канаде. Он открыто обвиняет Минобороны РФ во лжи.

«Уже можно констатировать факт, что их ударные и количественные возможности значительно возросли. Цели поражены. Есть видеофиксация прилетов по гидроэлектростанциям и НПЗ. Дырявое ПВО, как обычно, не справилось… Но Минобороны отчиталось, что сбито 100500 беспилотников. Да, действительно сбито. Электростанциями и НПЗ. Классическое «ошибаться можно, а врать нужно». И так у них всегда», — пожаловался российский ультрапатриот.

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