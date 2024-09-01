Битва за урожай проиграна?7
- 1.09.2024, 13:06
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Урожай зерна в этом году будет хуже прошлогоднего.
И существенно хуже — примерно на 1 млн тонн. На 1 сентября белорусские аграрии намолотили около 6,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. По зерну уборочная почти что завершена. А в прошлом году валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 7,665 млн тонн.
А в 2022-м было собрано 8,693 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. То есть последние три года тенденция печальная — -1 млн тонн зерновых и зернобобовых в год.