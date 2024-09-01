Куда бегут белорусские студенты 3 1.09.2024, 13:23

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Ответ прост.

В Беларуси начинается новый учебный год. Каждый раз начало учебного сезона для белорусских властей — авральная кампания. По накалу страстей, конечно, немного ниже, чем битва с урожаем, но в принципе сопоставима.

О том, почему в белорусских вузах становится все меньше студентов, хотя власти очень стараются, пишет «Белорусы и рынок».

Каждый учебный год начинается с обещаний навести жесточайший порядок и с критики отдельных недостатков. Потому, что достоинство отдельных недостатков белорусского образования состоит в их постоянстве.

«Просто стыдно об этом говорить. Про эту бюрократическую писанину. Я думаю, вы, Андрей Иванович, после этого разговора примете радикальное решение. Учитель не должен заниматься каким-то барахлом. Он не должен писать какие-то отчеты, которые не нужны», — сказал на республиканском педсовете Александр Лукашенко.

Про то, что белорусским учителям нужно уменьшить объемы бюрократической работы, что не нужно заставлять их писать отчеты на все случаи жизни мы слышим каждый год и не по одному разу. А ведь все что нужно, это просто один раз принять одно волевое решение. Но, с другой стороны, тогда в следующем году говорить будет не о чем.

Хотя в белорусском образовании есть на самом деле о чем поговорить. В белорусском образовании есть проблема, которая за последние год-два стала проблемой уже макроэкономического масштаба.

По данным министра образования, в этом году белорусские ВУЗы не добрали 870 студентов. Из них 500 — на аграрные специальности, порядка 120 — на специальности инженерного профиля. То есть больше всего не добрали как раз на те специальности, которые наши власти считают самыми важными. Которым уделяют самое большое внимание.

«А как без инженеров будем. Юристы и историки ни электромобиль не создадут, ни атомную станцию не построят», — сказал Лукашенко.

Может показаться, что 870 человек недобора — это совсем не много в масштабах страны. Но надо понимать, что на самом деле реальный дефицит гораздо больше. Во-первых, вузы постоянно понижают, и в этом году тоже понизили, требования к абитуриентам. То есть многие из тех студентов, кто поступил в этом году, еще несколько лет назад не смогли бы этого сделать.

А во-вторых, планка для сравнения тоже сильно занижена. В этом году план по набору в вузы составлял 50 тыс. студентов. Но еще в прошлом году план набора был 52 тысячи. В 2022 году – 53,5 тысячи. То есть по сравнению с 2022 годом недобор студентов составляет почти 4 тысячи человек.

В 2023 году в белорусских вузах училось 170 тыс. студентов. А в 2022 их было почти 230 тысяч. За год студентов стало на 60 тыс. меньше. Конечно, играет роль фактор демографической ямы, в которую провалилась Беларусь. Но не только в нем дело.

«Молодые наши соседи — литовцы, латыши, поляки, эстонцы — уже давно ищут счастья в Европах и за океаном. Теперь этим соседям и другим нужны наши дети. Для Беларуси это вызов», — признал Лукашенко.

И белорусская система образования с этим вызовом не справляется. По крайней мере, глядя на цифры, похвастаться нечем. Но некоторые тенденции оценить можно. Если десять лет назад в Польше училось 4 тыс. белорусских студентов, пять лет назад — 8 тыс., то по последнему набору их количество увеличилось до 12 тысяч.

А ведь есть еще вузы России, в которых белорусских студентов никто в принципе не считал.

Вот эти тысячи, на которые выросло количество белорусских студентов в Польше, это как раз те студенты, которых не добрали белорусские вузы.

Нельзя сказать, что белорусские власти не стараются. Они понимают, в чем проблема и стараются ее решить. Правда, до сих пор чиновники думали в основном о том, как удержать выпускников вузов.

В прошлом году у Министерства образования было много продуктивных идей. Увеличить сроки отработки с двух лет до пяти, ввести обязательную отработку для платников, повысить плату за образование.

Правда, от большинства этих идей министерство быстро отказалось. Кроме повышения платы за обучение. В зависимости от вуза и специальности она выросла примерно на 5 — 15%. Хотя инфляция в Беларуси запланирована меньше 6%. По крайней мере та, которую считает Белстат.

Но на других идеях власти пока не стали настаивать. Видимо, чиновники сообразили, что если увеличить отработку до пяти лет, то убегать будут уже не выпускники, а абитуриенты.

Но свое черное дело эти инициативы успели сделать. Об их эффективности можно судить по гигантским очередям на получение апостиля, в которых в июне стояли сотни человек. И, конечно, по цифрам недобора в белорусские вузы.

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