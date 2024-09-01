Ученые нашли неожиданную родину одной из первых настольных игр 1.09.2024, 13:34

1,636

Фото: W. Crist et al.

И это вовсе не Египет.

Новое археологическое исследование ставит под сомнение устоявшееся мнение о происхождении одной из древнейших игр в мире — «Псы и шакалы» или «Игра в 58 лунок», пишет New Voice.

Долгое время считалось, что эта настольная игра возникла в Древнем Египте, однако находка на Апшеронском полуострове в Азербайджане изменяет эту точку зрения.

В 2018 году в Азербайджане была обнаружена самая древняя из известных досок для этой игры. Исследование, опубликованное в European Journal of Archaeology, предполагает, что игра могла возникнуть не в Египте, а в Юго-Западной Азии. Археологи нашли несколько досок на Апшеронском полуострове, особенно в Гобустанском национальном заповеднике. Эти находки указывают на то, что люди играли в «58 лунок» в конце третьего — начале второго тысячелетия до нашей эры, задолго до появления игры в Египте.

Игра проводилась на доске с 58 лунками, расположенными в два параллельных ряда. В разных регионах фигуры для игры имели уникальные формы, что отражает культурные особенности. Доски, обнаруженные в Азербайджане, похожи на те, что найдены в Юго-Западной Азии и Египте, что указывает на существование общей культурной сети, связывающей Кавказ с Месопотамией и Египтом.

Эти открытия предполагают, что игра могла быть неотъемлемой частью повседневной жизни жителей Апшеронского полуострова и использовалась на протяжении столетий. Археологи подчеркивают, что для окончательного утверждения о происхождении игры потребуется больше информации, но уже сейчас становится ясно, что ее корни могут уходить глубже в историю Юго-Западной Азии, чем предполагалось ранее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com