Житель Брагина: Регулярно слышим взрывы ракет

Житель Брагина: Регулярно слышим взрывы ракет1
- 1.09.2024, 13:56
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Белорус рассказал, как его затронула война.
Читатель сайта Charter97.org из Брагина, который находится в Гомельской области, рассказал, как его затронула война:
— Наш городок — это чуть более 4 тысяч человек, застрявших в таком плохом месте с повышенным радиационным фоном.
Сейчас в нашем районе ведется активное осваивание земель, ведь радиации же не видно, а значит — ее и нет.
Школа, поликлиника – кажется все, как и во всех других районах Беларуси. Вот только с началом войны жизнь жителей нашего городка значительно изменилась. В старину за одеждой и продуктами, да и просто так, все наши жители ездили в Чернигов. Да, вам не показалось, здесь нет ошибки! Гомель от нас находится вдвое дальше. Поэтому Чернигов был для нас окном в мир!
С началом войны мы чувствуем себя как отсеченными от цивилизации. У меня по этой причине случилась страшная депрессия. Некуда ни выйти, ни поехать.
А еще мы здесь регулярно слышим звуки от взрывов ракет, видим военную технику, и не на парадах. Мы не хотим войны, но стали непроизвольными участниками этой драмы.