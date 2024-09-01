Житель Брагина: Регулярно слышим взрывы ракет 1 1.09.2024, 13:56

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Белорус рассказал, как его затронула война.

Читатель сайта Charter97.org из Брагина, который находится в Гомельской области, рассказал, как его затронула война:

— Наш городок — это чуть более 4 тысяч человек, застрявших в таком плохом месте с повышенным радиационным фоном.

Сейчас в нашем районе ведется активное осваивание земель, ведь радиации же не видно, а значит — ее и нет.

Школа, поликлиника – кажется все, как и во всех других районах Беларуси. Вот только с началом войны жизнь жителей нашего городка значительно изменилась. В старину за одеждой и продуктами, да и просто так, все наши жители ездили в Чернигов. Да, вам не показалось, здесь нет ошибки! Гомель от нас находится вдвое дальше. Поэтому Чернигов был для нас окном в мир!

С началом войны мы чувствуем себя как отсеченными от цивилизации. У меня по этой причине случилась страшная депрессия. Некуда ни выйти, ни поехать.

А еще мы здесь регулярно слышим звуки от взрывов ракет, видим военную технику, и не на парадах. Мы не хотим войны, но стали непроизвольными участниками этой драмы.

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