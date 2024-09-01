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В Барановичах прошла необычная свадьба «в черном»

  • 1.09.2024, 14:13
В Барановичах прошла необычная свадьба «в черном»

В белом была только невеста.

30 августа в барановичском загсе прошло необычное бракосочетание: почти все присутствующие (кроме невесты) были в черном, пишет «Наш край».

— Лиза — музыкант, а я увлекаюсь современным искусством, модой, я парикмахер. Хотели сделать какую-то стильную современную свадьбу, необычную, но в рамках все равно традиционности, — рассказал жених Александр.

Сам он из Ганцевичей, его спутница Лиза — из Ивацевичей. А вот живут они в Барановичах.

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