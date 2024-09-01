В Гомельском районе взбунтовались дачники

В Гомельском районе взбунтовались дачники13
- 1.09.2024, 14:30
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Они устроили демарш местным властям.
Владельцы дачных участков в районе деревни Цыкуны в Гомельском районе показали, как пытаются защитить озеро от арендаторов, заметил «Флагшток».
Во время встречи с представителями местных властей, ведомств и арендаторами водоема десятки дачники выстроились вдоль берега озера и скандировали: «Нет аренде!». За их действиями наблюдала милиция, однако в тот день обошлось без задержаний.
Чтобы противостоять ограничениям, возникающим после аренды водоёма, дачники собрали уже около 600 подписей.
Видео было снято еще 23 августа, теперь дачники решили показать видео общественности.
@ozerocykuny #нетаренде #спасемозероцыкуны #спасемозеро ♬ оригинальный звук - Спасём озеро д. Цыкуны 🌎🏞️