В Гомельском районе взбунтовались дачники 13 1.09.2024, 14:30

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Они устроили демарш местным властям.

Владельцы дачных участков в районе деревни Цыкуны в Гомельском районе показали, как пытаются защитить озеро от арендаторов, заметил «Флагшток».

Во время встречи с представителями местных властей, ведомств и арендаторами водоема десятки дачники выстроились вдоль берега озера и скандировали: «Нет аренде!». За их действиями наблюдала милиция, однако в тот день обошлось без задержаний.

Чтобы противостоять ограничениям, возникающим после аренды водоёма, дачники собрали уже около 600 подписей.

Видео было снято еще 23 августа, теперь дачники решили показать видео общественности.

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