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В Гомельском районе взбунтовались дачники

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  • 1.09.2024, 14:30
  • 10,518
В Гомельском районе взбунтовались дачники

Они устроили демарш местным властям.

Владельцы дачных участков в районе деревни Цыкуны в Гомельском районе показали, как пытаются защитить озеро от арендаторов, заметил «Флагшток».

Во время встречи с представителями местных властей, ведомств и арендаторами водоема десятки дачники выстроились вдоль берега озера и скандировали: «Нет аренде!». За их действиями наблюдала милиция, однако в тот день обошлось без задержаний.

Чтобы противостоять ограничениям, возникающим после аренды водоёма, дачники собрали уже около 600 подписей.

Видео было снято еще 23 августа, теперь дачники решили показать видео общественности.

@ozerocykuny #нетаренде #спасемозероцыкуны #спасемозеро ♬ оригинальный звук - Спасём озеро д. Цыкуны 🌎🏞️

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