Резонансное задержание российских агентов 3 Тарас Загородний

1.09.2024, 14:41

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Тарас Загородний

Речь реально идет о сотнях спасенных жизней.

Интересно проследить эволюцию русских агентов. Если будет время, посмотрите сообщение СБУ с 22-го года по настоящее время. В 22-м речь шла, в основном, об идейных любителях «русского мира». Да, они воровали деньги, врали «московскому центру» и т.д. Но, все-таки искренне восхищались Кремлем, Путиным и дальше по списку. В году 24-ом идейных уже нет. Либо сидят, либо в могиле, либо убежали. А на Россию работают чистые работники. Только за бабло.

Возьмем хотя бы последний пример. В этот раз речь идет о задержании разветвленной сети агентов ГРУ. Наша контрразведка сорвала новую попытку России создать собственные агентурные ячейки в Киеве, Полтаве и Чернигове. В результате спецоперации в столице задержан старший агент (резидент) и один из его соратников. «Любители денег из Москвы» корректировали ракетно-дроновые атаки и готовили поджоги электроподстанций и служебных авто ВСУ.

Отмечу, что россияне использовали новую тактику – агенты обустроили наблюдательный пункт в съемной квартире киевской многоэтажки с панорамой на потенциальные цели – объекты критической инфраструктуры. И установили видеокамеры с программой удаленного доступа, позволявшей ГРУ следить за улицами Киева в режиме онлайн. Можем точно сказать, что речь реально идет о сотнях спасенных жизней.

«Новые предатели» больше ориентированы на деньги. Однако есть и неизменные компоненты – спецслужба разоблачает и оперативно задерживает и новых московских агентов так же, как это было и раньше. Причем, в данном случае речь идет об агентах высокого уровня, отвечавших за создание сети в разных городах. Четкая работа контрразведки, которая является приоритетом в структуре Малюка, важна для всех Сил обороны, и для страны в целом. И мощная спецслужба остается тем звеном, с которым россияне ничего не могут поделать.

Замечу, что задержания таких наводчиков важны не только для справедливого наказания конкретных преступников, но и как оговорки для других российских приспешников. Кураторов сетей задерживать всегда важнее рядовых исполнителей. При этом практически уверен, что «любители рублей» сядут на пожизненное. Ведь кремль не спешит обменивать своих разоблаченных агентов, особенно из числа завербованных украинских граждан, относясь к ним как к хламу.

Но в общем-то, подобные «агенты за бабло» не менее опасны, чем «идейные». Ведь россиянам нет разницы, кто именно приводит ракету. Поэтому хорошо, что есть неизменные константы: все сядут.

Тарас Загородний, «Фейсбук»

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