В Харьковской области ВСУ уничтожили ПВО россиян и систему «Солнцепек»1
- 1.09.2024, 14:55
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Видеофакт.
Бойцы Третьей штурмовой бригады ВСУ поразили российские ЗРК «Тор» и ТОС-1А «Сонцепек». Украинские военны отличились на Харьковском направлении.
Об этом сообщается в Telegram-канале подразделения.
«Бойцы Третьей штурмовой бригады поразили зенитный ракетный комплекс «Тор» и тяжелую огнеметную систему 1А «Солнцепек». Последняя имела 222-мм калибр и стреляла зажигательными или термобаром», - говорится в сообщении.
На ударных дронах бойцы протаранили также и пушку 2А36 «Гиацинт-Б».