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В Харьковской области ВСУ уничтожили ПВО россиян и систему «Солнцепек»

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  • 1.09.2024, 14:55
  • 2,062
В Харьковской области ВСУ уничтожили ПВО россиян и систему «Солнцепек»

Видеофакт.

Бойцы Третьей штурмовой бригады ВСУ поразили российские ЗРК «Тор» и ТОС-1А «Сонцепек». Украинские военны отличились на Харьковском направлении.

Об этом сообщается в Telegram-канале подразделения.

«Бойцы Третьей штурмовой бригады поразили зенитный ракетный комплекс «Тор» и тяжелую огнеметную систему 1А «Солнцепек». Последняя имела 222-мм калибр и стреляла зажигательными или термобаром», - говорится в сообщении.

На ударных дронах бойцы протаранили также и пушку 2А36 «Гиацинт-Б».

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