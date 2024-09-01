Первый белорусский «единорог» преодолел планку в $100 миллионов годового регулярного дохода
- 1.09.2024, 15:25
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В Беларуси эта компания не работает.
Первый стартап-единорог с белорусскими корнями преодолел планку в 100 млн долларов годового регулярного дохода.
Речь о разработчике софта для документооборота компании PandaDoc.
Об этом сообщается на странице Linkedin компании.
Сегодня этот бизнес, который основали в 2014 году Микита Микадо (занимает 30 строчку в ТОП-100 успешных бизнесменов Беларуси и Сергей Борисюк (занимает 31 позицию в ТОП-100), представляет собой комплексную платформу, позволяющую компаниям настраивать и масштабировать любой тип процесса согласования.
PandaDoc, как сообщается, сотрудничает с более чем 60 тыс. клиентами в 177 странах.
В 2021 году после закрытия очередного раунда финансирования компания была оценена в 1 млрд долларов и стала первым в истории Беларуси стартапом-единорогом.
В том же году, правда, ее владельцы закрыли бизнес на родине.