Первый белорусский «единорог» преодолел планку в $100 миллионов годового регулярного дохода 1.09.2024, 15:25

2,412

В Беларуси эта компания не работает.

Первый стартап-единорог с белорусскими корнями преодолел планку в 100 млн долларов годового регулярного дохода.

Речь о разработчике софта для документооборота компании PandaDoc.

Об этом сообщается на странице Linkedin компании.

Сегодня этот бизнес, который основали в 2014 году Микита Микадо (занимает 30 строчку в ТОП-100 успешных бизнесменов Беларуси и Сергей Борисюк (занимает 31 позицию в ТОП-100), представляет собой комплексную платформу, позволяющую компаниям настраивать и масштабировать любой тип процесса согласования.

PandaDoc, как сообщается, сотрудничает с более чем 60 тыс. клиентами в 177 странах.

В 2021 году после закрытия очередного раунда финансирования компания была оценена в 1 млрд долларов и стала первым в истории Беларуси стартапом-единорогом.

В том же году, правда, ее владельцы закрыли бизнес на родине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com