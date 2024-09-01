Август стал одним из самых «урожайных» месяцев для ВСУ 1 1.09.2024, 15:33

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У России обновился рекорд по потерям.

Август стал одним из самых значительных месяцев в плане потерь российской армии. Особенно заметными были утраты беспилотников, специальной техники и артиллерийских систем, а также личного состава.

Эту информацию предоставил политический аналитик Роман Шрайк, основываясь на данных портала russian-casualties.in.ua. Сообщается, что количество потерянных дронов превысило 1500, что составляет в среднем около 450 единиц в неделю.

Потери России в августе 2024 года (в скобках указано среднее значение за неделю):

личный состав: 36 810 (19 881)

танки: 193 (277)

ББМ: 557 (541)

артсистемы: 1517 (569)

РСЗО: 44 (38)

средства ПВО: 34 (30)

самолеты: 5 (12)

вертолеты: 2 (11)

БПЛА: 1539 (468)

ракеты: 151 (83)

автотехника: 2065 (770)

спецтехника: 278 (96)

корабли/катера: 0 (1).

В то же время, аналитик заметил в статистике потерь странность. В частности, статистика потерь танков и боевых бронированных машин (ББМ) наоборот снизилась, и это при значительном продвижении оккупантов на Покровском направлении.

«Мы знаем, что на Покровском направлении РФ бронетехнику почти не использует, но не очень понятно почему так — начинает ли сказываться уменьшение ее количества, считают, что и без техники все нормально идет, или для чего-то берегут», — рассуждает Шрайк.

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