Август стал одним из самых «урожайных» месяцев для ВСУ

Август стал одним из самых «урожайных» месяцев для ВСУ1
- 1.09.2024, 15:33
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У России обновился рекорд по потерям.
Август стал одним из самых значительных месяцев в плане потерь российской армии. Особенно заметными были утраты беспилотников, специальной техники и артиллерийских систем, а также личного состава.
Эту информацию предоставил политический аналитик Роман Шрайк, основываясь на данных портала russian-casualties.in.ua. Сообщается, что количество потерянных дронов превысило 1500, что составляет в среднем около 450 единиц в неделю.
Потери России в августе 2024 года (в скобках указано среднее значение за неделю):
личный состав: 36 810 (19 881)
танки: 193 (277)
ББМ: 557 (541)
артсистемы: 1517 (569)
РСЗО: 44 (38)
средства ПВО: 34 (30)
самолеты: 5 (12)
вертолеты: 2 (11)
БПЛА: 1539 (468)
ракеты: 151 (83)
автотехника: 2065 (770)
спецтехника: 278 (96)
корабли/катера: 0 (1).
В то же время, аналитик заметил в статистике потерь странность. В частности, статистика потерь танков и боевых бронированных машин (ББМ) наоборот снизилась, и это при значительном продвижении оккупантов на Покровском направлении.
«Мы знаем, что на Покровском направлении РФ бронетехнику почти не использует, но не очень понятно почему так — начинает ли сказываться уменьшение ее количества, считают, что и без техники все нормально идет, или для чего-то берегут», — рассуждает Шрайк.