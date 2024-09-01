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«Для Лукашенко начало войны станет его концом»

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  • 1.09.2024, 15:45
  • 1,908
«Для Лукашенко начало войны станет его концом»

Поэтому он ищет пути примирения с Украиной.

Ведущий «Ходорковский Live» Сергей Асланян в интервью 24 Каналу заявил, что Лукашенко потакает Путину и вынужден перебрасывать туда-сюда свои войска, хоть очень боится выпустить их за пределы Беларуси. Как только белорусский диктатор останется без армии – он останется без силы, что ему не подойдет, ведь он хорошо помнит протесты против него в 2020 году. Ради Путина ему нужно собрать войска и сказать, что «у меня здесь маневры, сейчас буду пугать украинцев».

– Однако это не мешает ему поздравить Украину с Днем Независимости, понимать, что его страна является соседом Украины, – подчеркнул Асланян.

Ведущий объяснил, что для Лукашенко начало войны станет его концом, потому что в отличие от российского диктатора у него нет большого количества ресурсов. Хоть Путину он должен быть максимально лояльным, но он ищет пути примирения с Украиной.

– Лукашенко знает, что в Москве уже готовы на переговоры. Россия, с одной стороны, брутально продолжает воевать, а с другой – ресурсы у нее заканчиваются. Лукашенко видит, что у Кремля нет уверенности в победе, – заметил Асланян.

Ведущий уверен, что впоследствии Лукашенко попытается вступить в переговоры между Россией и Украиной, ведь ему нужно удержать власть в Беларуси. Со временем он станет лояльным к украинцам, а для российского диктатора все будет делать на показ.

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