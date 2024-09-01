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Вучич раскрыл секрет

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 1.09.2024, 15:56
  • 1,764
Вучич раскрыл секрет
Александр Вучич

Стрела из Сербии прилетела в самое сердце России.

На днях в самое сердце России прилетела стрела из Сербии – там вместо российских боевых самолетов (о чем ранее, до 24 февраля, велись обсуждения), принято решение о закупке французских Rafale. У НАТОвцев. «Бомбивших Югославию». Против которых встали на дыбы мосластые кремлёвские геополитические кони.

То обстоятельство, что великий геополитик и его подчинённые своим 24 февраля ликвидировали для РФ еще один рынок, понятно само собой.

И вот президент Сербии Александр Вучич, свершив акт военно-технической дружбы с НАТО, выходит на люди и говорит, как ни в чем ни бывало, что соглашение о закупке у Франции самолетов Rafale не окажет негативного влияния на отношения Белграда и Москвы.

Почему же не окажет? Да потому что их нет. Вучич раскрыл сегодня секрет: «Какое взаимодействие у меня есть с Владимиром Путиным? Я не разговаривал с ним 2,5 года с тех пор, как война началась».

Прощай, Сербия! Желаем тебе успехов на пути в ЕС. Великий многоходовочник «опять всех переиграл». Александр, сделай на прощание «звонок другу». Былому другу. Посоветуй ему заканчивать. Во всех смыслах.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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