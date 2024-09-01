Вучич раскрыл секрет

Вучич раскрыл секрет1
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 1.09.2024, 15:56
- 1,764
Стрела из Сербии прилетела в самое сердце России.
На днях в самое сердце России прилетела стрела из Сербии – там вместо российских боевых самолетов (о чем ранее, до 24 февраля, велись обсуждения), принято решение о закупке французских Rafale. У НАТОвцев. «Бомбивших Югославию». Против которых встали на дыбы мосластые кремлёвские геополитические кони.
То обстоятельство, что великий геополитик и его подчинённые своим 24 февраля ликвидировали для РФ еще один рынок, понятно само собой.
И вот президент Сербии Александр Вучич, свершив акт военно-технической дружбы с НАТО, выходит на люди и говорит, как ни в чем ни бывало, что соглашение о закупке у Франции самолетов Rafale не окажет негативного влияния на отношения Белграда и Москвы.
Почему же не окажет? Да потому что их нет. Вучич раскрыл сегодня секрет: «Какое взаимодействие у меня есть с Владимиром Путиным? Я не разговаривал с ним 2,5 года с тех пор, как война началась».
Прощай, Сербия! Желаем тебе успехов на пути в ЕС. Великий многоходовочник «опять всех переиграл». Александр, сделай на прощание «звонок другу». Былому другу. Посоветуй ему заканчивать. Во всех смыслах.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»