Затронет ли Беларусь «историческая волна тепла» в сентябре?
- 1.09.2024, 16:05
Синоптики предупредили о рекордных температурах.
Хотя на календаре уже почти осень, лето в Беларуси, по прогнозам синоптиков, не спешит отступать. В первые дни сентября ожидается температура воздуха до +32°С.
Также сообщается, что «Европа находится на грани исторической волны тепла» и «увидит десятки рекордов самых жарких осенних дней на огромных территориях между Словенией, Хорватией, Чехией, Австрией, Словакией, Венгрией, Польшей» и не только. «Даже некоторые национальные рекорды находятся под угрозой из-за температур до +34..+38°C».
Судя по карте, опубликованной в канале, эта «волна тепла» в сентябре затронет и Беларусь.
Однако 1 сентября стоит ждать холодный фронт жителям некоторых областей.
Как рассказали специалисты, холодный пройдет над западной половиной Беларуси в воскресенье, 1 сентября. Судя по данным сервиса Windy.com, он затронет часть Витебщины (наибольшее влияние), Гродненщины и Брестчины. Однако к вечеру фронт ослабеет.