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ВСУ сожгли дронами «гнездо» оккупантов на Донбассе

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  • 1.09.2024, 16:14
  • 4,042
ВСУ сожгли дронами «гнездо» оккупантов на Донбассе

Под удар попала 120-я артиллерийская бригада ВС РФ.

Российский военный запечатлел на видео последствия атаки украинских дронов FPV на огневую точку возле села Новоселовка Первая в Донбассе. В результате налета россияне потеряли две единицы боевой техники и склад снарядов.

Под удар попала 120-я артиллерийская бригада ВС РФ. Атака дронов привела к уничтожению бронеавтомобиля Урал-63704 «Торнадо-У», пушки 2А36 «Гиацинт-Б» калибра 152 мм и арсенала с корректируемыми артиллерийскими боеприпасами «Краснополь». Вся техника сгорела и восстановлению не подлежит.

Военный, снявший видео, отметил, что средства защиты от дронов оказались неэффективными, сообщает телеграм-канал «Украина 365».

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