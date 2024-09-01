Врачи назвали продукты и напитки, которые улучшат работу печени 3 1.09.2024, 16:27

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Они содержат активные вещества, которые улучшают ферментативные процессы.

Печень выполняет множество жизненно важных функций: она синтезирует белки, холестерин и желчь, хранит витамины, минералы и запасы энергии в виде гликогена. Также этот орган отвечает за нейтрализацию токсинов, таких как алкоголь, лекарства и метаболические побочные продукты.

Какие продукты поддерживают здоровье печени, рассказывает диетолог Олег Швец в Facebook.

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья печени. Многие продукты содержат активные вещества, которые улучшают ферментативные процессы в печени, защищают от накопления жиров, а также снижают воспаление и окислительный стресс.

Продукты, полезные для здоровья печени

Кофе

Исследования показывают, что кофе оказывает защитное действие на печень, даже у тех, кто уже сталкивается с серьезными заболеваниями этого органа. В частности, регулярное потребление кофе снижает риск развития цирроза и хронических повреждений печени. Согласно обзору 2016 года, кофе также снижает вероятность возникновения гепатоцеллюлярной карциномы — одного из распространенных видов рака печени, уменьшая воспалительные процессы. Наибольший эффект наблюдается при употреблении не менее трех чашек кофе в день. Предполагается, что польза кофе обусловлена его способностью предотвращать накопление жиров и коллагена, что являются маркерами болезней печени.

Кофе также повышает уровень антиоксиданта глутатиона, который помогает нейтрализовать вредные свободные радикалы, способные повреждать клетки.

Чай

Анализ 15 исследований, проведенный в 2020 году, показал, что зеленый чай снижает уровень печеночных ферментов у людей с метаболически ассоциированной болезнью печени (МАСХП). Другое исследование показало, что прием добавок с экстрактом зеленого чая на протяжении 12 недель значительно снижал уровень ферментов АЛТ и АСТ у людей с этим заболеванием. Кроме того, обзор 2017 года выявил, что у тех, кто регулярно пьет зеленый чай, реже развивается рак печени. Наибольший эффект наблюдается при употреблении четырех и более чашек в день.

Однако стоит отметить, что были зафиксированы случаи повреждения печени у людей, принимавших добавки с экстрактом зеленого чая. Поэтому перед их употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии проблем с печенью.

Грейпфрут

Этот фрукт содержит антиоксиданты, которые естественным образом защищают печень. Два основных антиоксиданта в грейпфруте — нарингенин и нарингин. Они снижают воспаление и защищают клетки печени. Исследования 2023 года показали, что эти вещества замедляют развитие фиброза печени, когда в ней накапливается избыточная соединительная ткань из-за хронического воспаления.

Хотя воздействие грейпфрута на печень изучено не до конца, данные исследования на животных указывают на его потенциальную пользу для здоровья печени.

Черника и клюква

Эти ягоды богаты антоцианами — антиоксидантами, которые придают им яркий цвет и обладают множеством полезных свойств. Исследование 2021 года показало, что прием добавок с клюквой в течение шести месяцев помогает уменьшить ожирение печени у людей с МАСХП. Исследования в пробирках также показали, что экстракт черники подавляет рост раковых клеток печени. Однако для подтверждения этих эффектов у людей требуются дополнительные исследования.

Добавление этих ягод в рацион — отличный способ обеспечить организм антиоксидантами, важными для здоровья печени.

Виноград

Красный и фиолетовый виноград содержит множество полезных растительных соединений. Исследования на крысах, проведенные в 2020 году, показали, что виноград и его сок снижают воспаление, предотвращают повреждение клеток и повышают уровень антиоксидантов. Однако данные исследования 2022 года показали, что употребление винограда не оказывает значительного влияния на ферменты печени и может не способствовать улучшению ее функции.

Свекольный сок

Свекольный сок является источником беталаинов — мощных антиоксидантов. Исследования на животных показали, что этот сок помогает уменьшить окислительное повреждение и воспаление печени. Несмотря на перспективные данные, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить пользу свеклы для здоровья печени у человека.

Крестоцветные овощи

Овощи, такие как брокколи, брюссельская капуста, капуста и цветная капуста, богаты клетчаткой и полезными растительными соединениями. Исследования показывают, что эти овощи могут изменять процессы детоксикации в печени и защищать от вредных соединений. В одном из исследований 2016 года у мышей, которых кормили брокколи, развилось меньше опухолей и жировых отложений в печени по сравнению с контрольной группой. Хотя исследования на людях ограничены, крестоцветные овощи считаются перспективными для поддержания здоровья печени.

Орехи

Орехи содержат здоровые жиры, антиоксиданты и витамин Е. Исследование 2019 года показало, что питание, богатое орехами, снижает риск развития МАСХП. Эти данные указывают на важность орехов для здоровья печени.

Жирная рыба

Жирная рыба, такая как лосось и скумбрия, содержит омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление и снижают риск сердечных заболеваний. Анализ 2016 года показал, что омега-3 жирные кислоты снижают уровень жира в печени и триглицеридов у пациентов с МАСХП или неалкогольным стеатогепатитом.

Важно следить за соотношением омега-3 и омега-6 жиров, так как избыточное потребление омега-6 может способствовать развитию заболеваний печени. Поэтому полезно уменьшить количество омега-6 жиров и увеличить потребление омега-3.

Оливковое масло

Оливковое масло, являясь источником здоровых жиров, положительно влияет на сердце и обмен веществ, а также полезно для печени. Исследование 2018 года показало, что соблюдение средиземноморской диеты, богатой оливковым маслом, снижает риск ожирения печени у пожилых людей. Другие исследования также подтвердили положительное влияние оливкового масла на здоровье печени, включая уменьшение накопления жира и повышение уровня ферментов печени в крови.

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