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БелЖД пошла на неожиданный шаг из-за острой нехватки кадров

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  • 1.09.2024, 16:57
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БелЖД пошла на неожиданный шаг из-за острой нехватки кадров

На решение повлияли сбои в расписании грузовых поездов.

Белорусская железная дорога сталкивается с серьёзной нехваткой кадров, особенно в отделах перевозок и обеспечения безопасности. Сообщество железнодорожников Беларуси отмечает, что причиной этого стали кадровые чистки после 2020 года и меры по оптимизации, направленные на улучшение финансового состояния в условиях снижения объёмов перевозок.

Согласно внутренним отчётам, число сбоев в расписании грузовых поездов увеличивается из-за нехватки локомотивных бригад. На начало июля 2024 года штат машинистов был укомплектован лишь на 90,7% (306 открытых вакансий), а помощников машиниста — на 82,7% (393 вакансии). Для выполнения текущих задач требуется ещё больше сотрудников — 724 человека.

Руководство Белорусской железной дороги предлагает сократить сроки подготовки и переподготовки специалистов, уменьшить необходимый стаж для перевода на другие должности, а также расширить практику управления поездами машинистами без помощников. Кроме того, рассматривается возможность привлечения женщин к работе в локомотивных депо на должностях помощников машинистов и машинистов.

Хотя запрет на обучение и работу женщин в локомотивных бригадах был снят, на практике для этого пока не созданы необходимые условия.

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