Кремль лишний 1 Телеграм-канал «Депутатские будни»

1.09.2024, 17:06

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Никол Пашинян

Пашинян культурно отфутболил российских посредников.

«Я сам предложил президенту Азербайджана не лично, а через дипломатические каналы, провести двустороннюю встречу. Когда назреет момент встречи на высшем уровне, не исключая иного формата, думаю, она может пройти на армяно-азербайджанской границе», — заявил Никол Пашинян, тем самым культурно отфутболив российских посредников в переговорах.

Армяне открыто намекают, что не нуждаются более в присутствии «старшего брата» в политических и не только, вопросах их страны. Более того Армения предлагает Азербайджану подписать уже согласованные пункты мирного соглашения и продолжать переговоры.

По словам армянского премьер-министра, стороны уже полностью согласовали 13 из 17 статей, частично — еще три. Он также отметил, что страна не собирается отзывать свою подпись под трехсторонним заявлением от 2020 года.

Ни для кого уже не секрет, что отношения России с Арменией стремительно летят в состояние враждебности, а возможности Москвы в регионе предельно слабы. РФ в ситуации с Азербайджаном определённо выглядит третьей лишней. Когда вдруг появится в ней необходимость – в Армении не знают и случится ли такое вообще.

Телеграм-канал «Депутатские будни»

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