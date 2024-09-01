«Кто-то шашлыки замачивает?» 1 1.09.2024, 17:21

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Видео с плавающим мясом в водоеме под Сморгонью озадачило белорусов.

Жительница Гродненской области запечатлела на видео необычную картину: в одном из водоёмов по дороге в деревню плавало много крупных кусков мяса. Менее чем за сутки видео набрало более 400 тысяч просмотров и свыше 600 комментариев от пользователей, пишет telegraf.news.

Странное зрелище белоруска заметила по дороге от озера Свирь на деревню Добровляны под Сморгонью (Гродненская область). На небольшом участке воды плавало по меньшей мере с дюжину кусков мяса, похожего на свинину.

«Какая красота! Свежее мясо. Приходи, забирай. Это норм?», — задалась вопросом автор видеоролика.

Пользователи соцсети отнеслись к увиденному по-разному. Одни решили просто отшутиться.

«Кто-то шашлыки замачивает», — пошутил один из комментаторов.

«Свинья на мину наступила что ли?» — отшутился другой.

«Это сома подкармливают, оно через неделю разлагаться начнёт — лучшее лакомство для сомов», — предположил ещё один пользователь.

«Протухло вот и выбросили», — высказался ещё кто-то.

Другие же комментаторы всерьёз забеспокоились.

«Шутки шутками, а вообще ужасно. Вот скоро кто-то выловит и на рынке продаст, возможно, кому-то из нас. Видели по новостям, как говядину из могильников продавали?» — написал один из комментаторов.

Некоторые комментаторы предположили, что таким образом кто-то хочет размножить «палочку» или «свиную чумку».

«С этим видео нужно обращаться в милицию. Кто знает, какая там может быть инфекция и как это обернётся окружающей среде», — заявил ещё один пользователь.

«Куда катится мир? То хлеб на мусорку выброшен, то мясо в реках плавает, а некоторые люди с голоду помирают. Где справедливость?» — возмутилась одна из пользовательниц.

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