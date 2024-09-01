Археологи обнаружили на раскопках под Минском «неожиданную находку» XI-XII веков
- 1.09.2024, 17:49
О важном открытии рассказли в Национальной академии наук.
Археологи обнаружили на раскопках городища на реке Менка в Минском районе кладбище XI-XII веков. Это свидетельствует о том, что рядом была расположена церковь.
«Мы совершили неожиданную находку, о которой даже не могли предполагать. В углу профиля раскопа мы нашли следы ног человека в погребении. Мы начали раскрывать соседние ямы и обнаружили в них погребения», – рассказал заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории Национальной академии наук (НАН) Беларуси Андрей Войтехович.
По его словам, специалисты нашли два полных погребения и фрагмент еще одного. «Мы можем с уверенностью говорить о том, что эти погребения XI-XII веков», – отметил Войтехович.
Он рассказал, что в древнерусских городах кладбище внутри городских стен появлялось только в случае, если в этом городе была церковь, потому что только около ее стен можно было совершать погребения. На местности около Менки, продолжил Войтехович, был храм недалеко от въезда в городище с западной стороны.
«Здесь могли быть похоронены священники или люди, связанные с церковью. Это пока только предположение, потому что все погребения идут без инвентаря», – рассказал представитель НАН.
Он предположил, что здесь, на городище на Менке, была самая древняя христианская церковь в этом регионе, причем, вероятно, деревянная, поэтому локализовать ее будет трудно.