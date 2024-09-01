«Путин поднадоел даже ФСБ, зреет заговор» 5 1.09.2024, 17:55

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Фото: Getty Images

В военном ведомстве России царит нездоровая атмосфера.

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области вряд ли стала полной неожиданностью, учитывая возможности современных технологий, таких как спутниковое наблюдение, позволяющих отслеживать перемещения войск. Возможно, начальник Генштаба ВС РФ Герасимов сообщал об этом Путину, но тот проигнорировал информацию. Либо сведения могли быть намеренно скрыты. Таким мнением поделилась политический аналитик, главный редактор портала After Еmpire Ольга Курносова в эфире FREEДОМ.

«Есть еще один очень интересный вопрос. Он, конечно, немножко из сферы конспирологии, но все равно давайте его зададим. Мы прекрасно знаем, что по территории Украины работает пятая служба ФСБ. Это, конечно, неприятно, но естественно, что какое-то количество агентуры у них там есть. И они тоже, конечно же, видели, что идет какая-то подготовка. Вопрос: а они-то почему не доложили? И тогда, может быть, именно это ответ, почему Путин внезапно поехал в Чечню целовать Коран, в том числе едва ли не пятки Кадырову целовал. Может быть, действительно уже Путин поднадоел, в том числе ФСБ, и там зреет какой-то заговор, и Путин побежал договариваться с Кадыровым, что если что, то он его поддержит», — предположила политический аналитик.

Она также отметила, что на поездку Путина к Кадырову болезненно отреагировал министр обороны РФ Андрей Белоусов. А также подчеркнула, что в военном ведомстве России царит нездоровая атмосфера, которая усугубляется арестами генералов.

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