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Александр Мусиенко: Война приближается к генеральной битве

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  • 1.09.2024, 18:17
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Александр Мусиенко: Война приближается к генеральной битве
Александр Мусиенко

Последней в рамках наступательной кампании РФ.

Битва за Покровск станет генеральной и последней в рамках российского наступления, которое продолжается с октября прошлого года, считает Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

«Там сейчас уже сложная ситуация, не простые бои. Враг действительно имел успех за предыдущие несколько недель — более стремительные, чем раньше. Все идет к генеральной масштабной битве, которая может произойти во второй половине сентября — за Покровск. Думаю, что эта битва может стать последней для российских войск этой осенью и последней в рамках их наступательной кампании, которая длится год, началась в октябре 2023 года, начавшись с этого направления, с боев за Авдеевку», — отметил Мусиенко в эфире Radio NV.

Он также добавил, что не нужно воспринимать уход ВСУ с определенных позиций под Покровском как «тотальную катастрофу»:

«Это вынужденный отход, поскольку еще стоит вопрос сохранения боеспособности подразделений. Мне кажется, что сейчас, когда ведутся бои на подходах к Покровску, это как к основной линии обороны. Основная линия обороны будет в этой битве Покровск. И эта битва начнется в течение ближайших нескольких недель. Все покажут эти боевые действия. Шансы — отбить эти атаки — у украинских войск есть, хотя бои идут тяжелые».

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