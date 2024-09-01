Офицер СВР: Лукашенко оказался в неприятной ситуации 1 1.09.2024, 18:34

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Фото: AFP

Придется оправдываться.

29 августа в Беларуси впервые мог быть уничтожен российский беспилотник, случайно залетевший на территорию страны во время атаки на Украину.

Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России, в интервью 24 Каналу отметил, что отношения между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным весьма сложные и неоднозначные. Не стоит полагать, что они всегда поддерживают друг друга.

– Лукашенко уже давным-давно поссорился с Путиным. Просто у них особые отношения, – подчеркнул Жирнов.

У Лукашенко нет желания вовлекать свои вооруженные силы в конфликт, что уже давно очевидно.

– Риторика Лукашенко очень воинственная, но на самом деле у него нет армии, она очень слабая и еще никогда не воевала, – добавил Жирнов.

– Это впервые, когда публично заговорили о сбитии беспилотника. Для Лукашенко это неприятная ситуация, но, вероятно, он объяснит все тем, что на войне бывает разное, воздушное пространство большое. Он будет пытаться минимизировать инцидент, – подытожил экс-сотрудник КГБ.

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