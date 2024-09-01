Россиян ждет еще больше «сюрпризов»5
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 1.09.2024, 18:48
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Они забыли, что в эту игру можно играть вдвоем.
Осень в России началась с самого масштабного налёта украинских дронов на 16 областей: Курскую. Брянскую, Воронежскую, Белгородскую. Рязанскую, Московскую, Москву (аэропорты временно были закрыты), Калужскую, Липецкую, Тульскую, Тамбовскую, Смоленскую, Орловскую, Тверскую, Ивановскую, Ярославскую.
Попадание в Каширскую ГРЭС в Подмосковье, Конаковскую ГРЭС в Тверской область и газорегуляторный пункт, Московский НПЗ в Капотне.
Как говорят украинцы, «в эту игру можно играть вдвоём». Учитывая, что по энергетический инфраструктуре Украины РФ снова начала массово бить ракетами и КАБами, Киев все настойчивее просит у Запада разрешения на использование его дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. И заявляет о разработке собственного. Повторим, в недалекой перспективе россиян будут ждать не только налёты БПЛА, но и ракет, обломки которых, а то и они сами, будут падать на их дома. Так же, как эти два года на украинские. Сегодня снова били по Харькову.
У «великого геополитика» его «спецоперация идёт по плану».
Телеграм-канал «СерпомПо»