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Кобринчанин показал подводный мир озер Беларуси

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  • 1.09.2024, 18:58
  • 2,494
Кобринчанин показал подводный мир озер Беларуси

Завораживающее видео.

Кобринчанин Кирилл Кулешов уже больше 20 лет увлекается подводной охотой. Мужчина не ставит целью добыть как можно больше рыбы — он наслаждается красотой природы и самим процессом, снимает свои подводные приключения на камеру и делится впечатлениями, пишет kobrincity.by.

Поначалу подводный мир дарил вместо улова адреналин

«С раннего детства отец и дедушки брали меня с собой на рыбалку — всё свободное время я проводил на водоемах. В 12 лет начал ловить раков на карьерах за Малыми Лепесами, ныряя с маской, трубкой и в ластах. В 2000-м году отец с командировки привёз подводное ружьё. Тогда-то я и заболел подводной охотой» — делится Кирилл началом своего становления как подводного охотника.

Поначалу молодой «подвох» часто оставался без рыбы, но подводный мир Кобринщины  притягивал и дарил адреналин.

Впечатления захватывали дух и Кирилл решил записывать подводный мир на видео, чтобы делиться своими эмоциями — купил камеру и завел свой ютуб-канал.

Видимость на Мухавце не большая — плывёшь, бывает, почти на ощупь

«Первые погружения не приносили улова, зато подводный мир очаровывал и дарил огромное удовольствие от простого созерцания. С годами я набрался опыта и научился добывать рыбу. Большинство думают, что это просто — зашел в воду, выбрал рыбу, выстрелил и всё, но это далеко не так. Подводная охота требует физического здоровья, выносливости и терпения. Часто такой промысел мог длиться по 5-6 часов и быть безрезультатным. Добывая судака, приходится местами нырять на глубину от 4 до 9 метров в заваленное деревьями и ветками дно — именно там они и обитают. На дне темнота и видимость на Мухавце не большая — плывёшь, бывает, почти на ощупь», — рассказывает подводный охотник.

Мухавец, Каташи, Браславские озёра и даже Черное море

«Сейчас охочусь намного реже, с 2022 года практически все водоёмы в Брестской области попали под запрет для охоты. А там где разрешена подводная охота отсутствует прозрачность воды, да и мест в списке очень мало. Однако я каждый год плачу взносы и состою в Белорусском обществе охотников и рыболовов. Для занятия подводной охотой нужно иметь удостоверение БООР и подводного охотника, обязательно оплаченные. Без них охотиться нельзя.

До запрета охотиться можно было везде. Охотился на Браславских озёрах, старом Мухавце, новом Мухавце, Днепробугском канале, на озёрах в Бресте, Олтуше, Луковском, Каташи, Солнечное, Белин и много разных небольших речушек и водоёмов без названий — всё и не вспомнить. Недавно охотился в Чёрном море и остался без рыбы, там тоже нужно иметь опыт, но для меня главное сам процесс», — отмечает Кирилл.

У природы нужно не только брать, но и отдавать

«Подводная охота для меня это хобби, спорт, развлечение, всегда новые и незабываемые впечатления и возможность конечно добыть рыбу, которую я очень люблю кушать со своей семьёй. Каждый раз заходя в воду испытываю ощущение, как в первый раз небольшую тревогу и даже, наверное, небольшой страх. Много лет занимаюсь, а привыкнуть невозможно — всегда всё что-то новое.

Чистота воды с каждым годом становится хуже, рыбы меньше и во многих местах исчезли раки. Много мусора на берегу и даже на дне, который я всегда убираю в силу своих возможностей. Бывает уберёшь, приедешь через две недели, а там ещё больше мусора.

Бывает возможность набрать много рыбы, но я всегда брал и беру столько, сколько мне нужно на ужин или обед. Хочу, чтобы дети, внуки и правнуки ещё ловили, а если так выбивать и так же на удочки, спиннинги, фидеры ловить, то что останется?», — подчеркивает собеседник.

Под водой я в другом мире —проблемы остались где-то на берегу

«За все годы добыл немало трофеев, это и белый амур, карп, судак, щука, линь,язь,окунь,сомов больших не попалось, максимальный 9 кг. Но самым ценным считаю карася весом 4 кг 150 грамм — какой он был вкусный!

Под водой я в другом мире, где расчитываешь только на себя и нет вокруг никого и ничего. Полностью отвлекаюсь от всех проблем, дел, работы, которые остались где-то на берегу», — завершает беседу Кирилл.

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