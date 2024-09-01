Россия не дает гражданским выехать из зоны боевых действий в Курской области 1.09.2024, 19:21

При этом армия РФ продолжает обстрелы городов и сел.

Россия не дает коридор для эвакуации гражданских в Курской области. При этом армия РФ продолжает обстрелы городов и сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-тактической группировки войск «Северск» Вадима Мысника в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские военные говорят с жителями приграничных населенных пунктов Курской области

«Они (местные жители, - ред.) говорят о том, что хотят мира, что вне политики, чтобы все прекратилось или дали им коридор - возможность выехать из зоны боевых действий, что Россия не дает», - сказал спикер.

По его словам, российская армия бьет по местам, где нет военных - по городам и селам. Россияне используют управляемые авиационные бомбы и дроны.

«Ледовую арену Суджи они недавно КАБом разрушили, позавчера - школу-интернат, достаточно современное здание, и многие такие примеры есть», - добавил Мысник.

Он отметил, что Силы обороны Украины пытаются создать условия для нормальной жизни на контролируемых территориях. Но большинство жителей Суджи вынуждены ночевать в подвалах из-за интенсивных обстрелов со стороны российских военных. Мысник добавил, что гуманитарная ситуация сложная.

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