закрыть
1 сентября 2024, воскресенье, 19:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия не дает гражданским выехать из зоны боевых действий в Курской области

  • 1.09.2024, 19:21
Россия не дает гражданским выехать из зоны боевых действий в Курской области

При этом армия РФ продолжает обстрелы городов и сел.

Россия не дает коридор для эвакуации гражданских в Курской области. При этом армия РФ продолжает обстрелы городов и сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-тактической группировки войск «Северск» Вадима Мысника в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские военные говорят с жителями приграничных населенных пунктов Курской области

«Они (местные жители, - ред.) говорят о том, что хотят мира, что вне политики, чтобы все прекратилось или дали им коридор - возможность выехать из зоны боевых действий, что Россия не дает», - сказал спикер.

По его словам, российская армия бьет по местам, где нет военных - по городам и селам. Россияне используют управляемые авиационные бомбы и дроны.

«Ледовую арену Суджи они недавно КАБом разрушили, позавчера - школу-интернат, достаточно современное здание, и многие такие примеры есть», - добавил Мысник.

Он отметил, что Силы обороны Украины пытаются создать условия для нормальной жизни на контролируемых территориях. Но большинство жителей Суджи вынуждены ночевать в подвалах из-за интенсивных обстрелов со стороны российских военных. Мысник добавил, что гуманитарная ситуация сложная.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин