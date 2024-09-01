Литва нагоняет прогрессивные страны: наличными жители пользуются все реже 2 1.09.2024, 19:50

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Популярность набирают платежи, основанные на использовании биометрических данных.

В Литве все больше жителей пользуется безналичным расчетом. Пресс-секретарь Литовской ассоциации банков Айсте Веберайте сказала Delfi, что за последние 5 лет число случаев безналичного расчета в Литвы выросло больше чем в два раза. По ее словам, такая же тенденция наблюдается и в других странах.

Иная ситуация наблюдается в Румынии, там жители все еще отдают первенство наличным. По данным Всемирного банка, эта страна занимает 1 место в Европейском Союзе по числу жителей, у которых нет счета в банке. В стране треть жителей не пользуется счетами. На втором месте - Болгария. Несмотря на то, что в этой стране безналичный расчет набирает популярность, но продолжают лидировать наличные.

По данным Всемирного банка за 2021 г, в Литве счета в банке не было у 6% жителей старше 14 лет, Литва вошла в пятерку стран ЕС, в которых у большого числа жителей нет счета в банке.

Безналичных платежей стало в два раза больше

Веберайте сказала, что жители все реже достают кошелек и обходятся банковскими картами или другими средствами безналичного расчета.

«Новейший опрос жителей Литвы показал, что в 2023 г. 2/3 респондентов отдавали предпочтение безналичному расчету. Число безналичных платежей за последние 5 лет (с 2019 г.) в Литве выросло больше чем в два раза», – заметила она.

«По данным членов ассоциации, один клиент в среднем пользуется одной платежной картой. (...) Меняются привычки жителей – картами все чаще оплачивают небольшие покупки и услуги, например, платят за кофе в кафе или за мороженное в магазинах. Картами активнее пользуется молодежь», – прибавила она.

Больше внимания уделяют стратегиям, ориентированным на потребителя

По словам Веберайте, все активнее пользуются другими способами безналичного расчета.

«По данным членов ассоциации, 1/5 платежей осуществляется бесконтактным способом – с помощью телефона или другого гаджета. Действующие в Литве банки и кредитные унии дают жителям возможность пользоваться разными мобильными кошельками, например, Google Pay, Apple Pay, Garmin, Fitbit и др. Они особенно популярны среди людей в группе 19–30 лет», – заметила собеседница.

Кроме того, по ее словам, компания применяет стратегии, ориентированные на потребителей – «покупай сейчас, плати позже» и интегрированные технологии финансовых услуг.

«Например, нефинансовые организации Uber и Tesla в экосистему свои продуктов – сайт, приложение – включают финансовые услуги», – заметила Веберайте.

«Вы заряжаете батарею Teslа, она автоматически «связывается» с системой Tesla, с которой потребитель связан своей платежной картой. Достаточно приехать, подключить/отключить зарядное устройство и ехать дальше. Другой пример – Uber или другие услуги подвоза. Потребителю достаточно указать цель поездки, подтвердить цену, сесть в машину и ехать. 5G и технологии интернета вещей дают еще больше возможностей – холодильник сам покупает необходимые продукты, а автомобиль платит за дорогу. Все это ориентировано на пользователей, которые настроены на использование удобных и интегрированных цифровых систем расчета», – сказала она.

По словам Веберайте, популярность набирают платежи, основанные на использовании биометрических данных, когда для расчета нужны отпечатки пальца или лицо.

Тенденция отказа от наличных характерна для многих стран

Веберайте заметила, что эти тенденции отмечают в большинстве стран мира.

«Согласно подсчетам, за год с 2022 по 2023 г в мире число платежных карт увеличилось на миллиард, а в ближайшие несколько лет их число увеличится еще больше, чем на 3 миллиарда», – сказала она.

«Тенденция сокращения наличного расчета свойственна большинству стран. На этом сказывается рост числа пользователей смартфонов, цифровые услуги в сфере платежей, популярность мобильных кошельков, переход бизнеса в цифровое пространство, рост масштабов электронной коммерции. В мировом масштабе подсчитано, что с 2023 по 2032 г. рынок мобильных платежей ежегодно будет расти на еще на 14,5%», – прибавила собеседница.

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