Стал известен приговор брату основателя EPAM Семену Добкину

Стал известен приговор брату основателя EPAM Семену Добкину2
- 1.09.2024, 20:07
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Суть обвинения и обстоятельства дела до сих пор неизвестны.
В суде Ленинского района Бреста закончился процесс над руководителями ГСКБ — Семеном Добкиным и его заместителем Юрием Жулаевым.
Оба получили по 6,5 года колонии строгого режима, пишет nashaniva.com.
Их обвиняли по третьей, самой серьезной части статьи 430 УК, «получение взятки». Суть обвинения и обстоятельства дела до сих пор неизвестны. Наказание по статье могло составить от 5 до 15 лет.
76-летний Семен Добкин, брат основателя EPAM Аркадия Добкина, возглавлял компанию ГСКБ, которая является крупнейшей теплотехнической компанией на территории Беларуси. Аркадий живет в США, он не возвращался в Беларусь с тех пор, как Лукашенко назвал его «дробкиным» и обвинил в финансировании протестов.