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Стал известен приговор брату основателя EPAM Семену Добкину

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  • 1.09.2024, 20:07
  • 2,946
Стал известен приговор брату основателя EPAM Семену Добкину
Семен Добкин

Суть обвинения и обстоятельства дела до сих пор неизвестны.

В суде Ленинского района Бреста закончился процесс над руководителями ГСКБ — Семеном Добкиным и его заместителем Юрием Жулаевым.

Оба получили по 6,5 года колонии строгого режима, пишет nashaniva.com.

Их обвиняли по третьей, самой серьезной части статьи 430 УК, «получение взятки». Суть обвинения и обстоятельства дела до сих пор неизвестны. Наказание по статье могло составить от 5 до 15 лет.

76-летний Семен Добкин, брат основателя EPAM Аркадия Добкина, возглавлял компанию ГСКБ, которая является крупнейшей теплотехнической компанией на территории Беларуси. Аркадий живет в США, он не возвращался в Беларусь с тех пор, как Лукашенко назвал его «дробкиным» и обвинил в финансировании протестов.

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