Главный идеолог «русского мира» испугался гнева россиян 16 1.09.2024, 20:13

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Александр Дугин

Дугин заговорил о покушении и назвал причину.

Александр Дугин сообщил российскому телеграм-каналу «Кремлевская табакерка», что на него планируют покушение.

По его словам, угрозы исходят от противников всеобщей мобилизации, которую он активно поддерживает.

«Неприятная новость – меня сейчас хотят убить не представители киевского режима. Они тоже, но главная опасность – внутренние враги», - утверждает Дугин.

Он уточнил, что информацию о нескольких планируемых покушениях получил от «близких друзей в силовых структурах».

«Не секрет, что я предложил президенту мобилизовать от 1,5 до 2 миллионов человек. После этого враги и захотели меня убить», – заявил «философ».

Официальные источники в силовых структурах РФ пока не подтвердили и не опровергли информацию о предполагаемых покушениях.

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