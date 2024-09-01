Главный идеолог «русского мира» испугался гнева россиян

Главный идеолог «русского мира» испугался гнева россиян16
- 1.09.2024, 20:13
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Дугин заговорил о покушении и назвал причину.
Александр Дугин сообщил российскому телеграм-каналу «Кремлевская табакерка», что на него планируют покушение.
По его словам, угрозы исходят от противников всеобщей мобилизации, которую он активно поддерживает.
«Неприятная новость – меня сейчас хотят убить не представители киевского режима. Они тоже, но главная опасность – внутренние враги», - утверждает Дугин.
Он уточнил, что информацию о нескольких планируемых покушениях получил от «близких друзей в силовых структурах».
«Не секрет, что я предложил президенту мобилизовать от 1,5 до 2 миллионов человек. После этого враги и захотели меня убить», – заявил «философ».
Официальные источники в силовых структурах РФ пока не подтвердили и не опровергли информацию о предполагаемых покушениях.