закрыть
1 сентября 2024, воскресенье, 21:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь заняла второе место среди постсоветских стран по росту курса доллара в августе

  • 1.09.2024, 20:21
  • 1,034
Беларусь заняла второе место среди постсоветских стран по росту курса доллара в августе

Первое место заняла Россия.

Официальный курс доллара в Беларуси за январь — август этого года вырос на 0,19% — с 3,1775 до 3,1834 рубля, пишет «Позірк» со ссылкой на данные Нацбанка. Если сравнивать с другими странами бывшего СССР, то это пятый результат. А если смотреть данные конкретно за август, то второе место — подорожание на 1,55%.

За январь — август доллар в Беларуси подорожал на 0,19%. На первом месте по этому показателю из стран, которые ранее входили в СССР, расположилась Украина — 8,45%, на втором — Казахстан (5,96%). Далее идут Узбекистан (2,32%) и Россия (1,67%). За Беларусью на шестой позиции Грузия — 0,06%.

Доллар подешевел в Молдове — на 0,04%, Латвии, Литве, Эстонии — на 0,33%, Таджикистане — на 2,55%, Армении — на 4,26% и Кыргызстане — на 4,68%.

В Азербайджане официальный курс доллара не меняется с 7 марта 2018 года, в Туркменистане — с 1 января 2015-го.

В августе первое место по удорожанию американской валюты заняла Россия (+5,63%). За Беларусью — Казахстан (+1,32%), Кыргызстан (+1,04%), Узбекистан (+0,67%), Таджикистан (+0,51%) и Украина (+0,39%).

Курс снизился в Армении (-0,15%), Грузии (-1,11%), Молдове (-1,85%), Латвии, Литве и Эстонии (-2,33%).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин