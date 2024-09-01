Беларусь заняла второе место среди постсоветских стран по росту курса доллара в августе 1.09.2024, 20:21

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Первое место заняла Россия.

Официальный курс доллара в Беларуси за январь — август этого года вырос на 0,19% — с 3,1775 до 3,1834 рубля, пишет «Позірк» со ссылкой на данные Нацбанка. Если сравнивать с другими странами бывшего СССР, то это пятый результат. А если смотреть данные конкретно за август, то второе место — подорожание на 1,55%.

За январь — август доллар в Беларуси подорожал на 0,19%. На первом месте по этому показателю из стран, которые ранее входили в СССР, расположилась Украина — 8,45%, на втором — Казахстан (5,96%). Далее идут Узбекистан (2,32%) и Россия (1,67%). За Беларусью на шестой позиции Грузия — 0,06%.

Доллар подешевел в Молдове — на 0,04%, Латвии, Литве, Эстонии — на 0,33%, Таджикистане — на 2,55%, Армении — на 4,26% и Кыргызстане — на 4,68%.

В Азербайджане официальный курс доллара не меняется с 7 марта 2018 года, в Туркменистане — с 1 января 2015-го.

В августе первое место по удорожанию американской валюты заняла Россия (+5,63%). За Беларусью — Казахстан (+1,32%), Кыргызстан (+1,04%), Узбекистан (+0,67%), Таджикистан (+0,51%) и Украина (+0,39%).

Курс снизился в Армении (-0,15%), Грузии (-1,11%), Молдове (-1,85%), Латвии, Литве и Эстонии (-2,33%).

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