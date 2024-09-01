В Бобруйске автомобиль провалился под асфальт
- 1.09.2024, 20:36
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Подобные случаи в городе уже были.
1 сентября в Бобруйске на улице Социалистической произошло необычное происшествие.
Сначала под левым передним колесом Renault провалилась земля и машина буквально повисла над подземной пропастью. Иномарку пытался отбуксировать другой автомобиль, но при буксировке минивен почти полностью ушел под землю, пишет «Вечерний Бобруйск».
Место происшествия оцепили.
Что стало причиной, пока неизвестно. Обычно грунт проваливается при разгерметизации подземных коммуникаций. Подобные случаи в Бобруйске уже были — на улицах Ленина и Гоголя.
Позже машину вытащили из ямы с помощью крана.