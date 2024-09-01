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Определился победитель Кубка Беларуси по хоккею

  • 1.09.2024, 20:50
Определился победитель Кубка Беларуси по хоккею

В финале зрители увидели три гола за первые семь минут.

Финал четырех Кубка Салея (турнир сегодня носит название в честь знаменитого хоккеиста Руслана Салея) состоялся в Витебске. В полуфиналах солигорский «Шахтер» одолел хозяев льда — 2:1, а минская «Юность» была сильнее новополоцкого «Химика» — 4:1, пишет zerkalo.io.

В матче за 3-е место «Химик» переиграл «Витебск», который побеждал в Кубке Беларуси в 2022-м и 2023-м. Новополочане при счете 2:1 в свою пользу забросили на 44-й минуте две шайбы и довели дело до победы — 4:2.

В финале зрители увидели три гола за первые семь минут. Но «Шахтер» не удержал преимущество. «Юность» отыгралась во втором периоде, а в заключительной трети вышла вперед — 4:3. Столичный клуб завоевал трофей седьмой раз в истории.

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