Удары по территории России будут становиться все более масштабными и постоянными 5 1.09.2024, 21:35

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Россияне должны понять новую реальность.

В ночь на 1 сентября дроны атаковали по меньшей мере восемь областей РФ нанося удары по энергетической инфраструктуре России. Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко считает, что это новая реальность, с которой будут жить россияне.

Андрей Коваленко утверждает, что удары по территории России будут становиться все более масштабными и постоянными.

«Россияне должны понять новую реальность — удары будут постоянными, и будут только наращиваться. Россия будет терять инфраструктуру, света не будет тоже», — указывает Коваленко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации отмечает, что это ответ Украины за агрессию РФ. Кроме того, по словам Коваленко, российский диктатор Владимир Путин может быстро прекратить обстрелы территории РФ, если заберет свои войска, закончив войну в Украине.

«Это все ответ за обстрелы Украины. Путин мог бы это остановить, забрав войска и прекратив начавшуюся войну», — добавил Коваленко.

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